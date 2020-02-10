Волонтерка Маруся Зверобой, которой сегодня, 10 февраля, Печерский райсуд Киева рассматривает избрание меры пресечения, назвала президента Украины Владимира Зеленского "ссыклом".

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания, на котором волонтерка высказала свое возмущение тем, что президент Украины прибыл в Ватикан в бронежилете.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.

Зверобой также уточнила, что предупреждала Зеленского о том, что "не нужно связываться с военнослужащими".

"Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает", - подчеркнула она.

Напомним, София Федына в октябре со своей соратницей, волонтером Марусей Зверобой записали видеоблог, посвященный президенту - после того, как он на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом блоге они обсуждали разные способы убийства Зеленского.

Также мы писали, что по словам Маруси Зверобой, на ее допросе в Государственном бюро расследований по поводу угроз президенту присутствовал сам Владимир Зеленский.

Кроме того, "Страна" сообщала, что 6 февраля сотрудники Государственного бюро расследований вручили подозрение волонтерке Марусе Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - об угрозе убийством Президенту Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.