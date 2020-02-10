В понедельник, 10 февраля, стало известно, почему все еще нет официальной даты следующего поединка украинского боксера Александра Усика. Бой будет объявлен после того, как спортсмен залечит свою рану.

Об этом рассказал глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, передает портал VRinge.

Как отмечается, в марте украинец должен был драться с британским ветераном Дереком Чисорой. Однако, как утверждает Хирн, Усик долечивает руку, и только после этого смогут объявить о бое.

"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - сказал Хирн.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Усик победил Чазза Уизерспуна в дебютном бою супертяжелого веса. "Страна" рассказала, как это было.

Также мы писали, что супертяж из Хорватии пригрозил размазать в ринге нашего Александра Усика.