В воскресенье, 9 февраля, Энергодарский горсуд Запорожской области избрал меру пресечения водителю, который сбил коляску с младенцем на "зебре". Мужчину арестовали, но назначили в качестве альтернативы залог.

Об этом сообщает пресс-служба Энергодарского городского суда.

Так, водителя арестовали на 60 суток с определением залога в размере 45 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (94 590 грн).

По данным следствия, 7 февраля в 11:58 водитель, управляя автомобилем на проспекте Энергетиков в городе Энергодар, нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок. К счастью, ребенок в результате ДТП остался жив, его госпитализировали.

Во время суда по избранию меры пресечения адвокаты подозреваемого просили отправить мужчину под домашний арест. Но суд, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления и последствия, которые наступили в результате ДТП, принял решение об аресте. Постановление следственного судьи может быть обжаловано в Запорожском апелляционном суде в течение пяти дней со дня объявления.

Напомним, 2 февраля в Запорожской области пьяный водитель сбил женщин на тротуаре.