На церемонии вручения кинопремий "Оскар", которая состоялась в ночь на 10 февраля в американском Лос-Анджелесе, почтили память разбившегося в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта.

На опубликованных кадрах в Twitter можно заметить, что один из номеров был посвящен памяти погибших актеров и режиссеров. Среди них был и Коби Брайант.

Как известно, спортсмен получил "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой Баскетбол", где звезда спорта выступил в качестве продюсера.

После этого на сцене выступила Билли Айлиш с песней The Beatles - Yesterday. В это время на экране показали фото погибшего спортсмена с цитатой: "Жизнь слишком коротка, чтобы застрять на месте и лишиться мотивации. Ты должен идти вперед". После этого начали появляться фотографии других известных людей из мира кино, которые погибли в прошлом году.

Среди них - сценарист и фотограф Аньес Варды, актриса Анна Каринова, актер Кирк Дуглас, Рутгер Хауэр и другие.

Billie Eilish x The Beatles "yesterday" pic.twitter.com/7yGC3D7hjX — 𝕿𝖍𝖎𝖘 𝖎𝖘 𝖋𝖎𝖗𝖊𝖊𝖊🔥 (@Fran_Licari) February 10, 2020

Видео: twitter.com/Fran_Licari

Напомним, что Коби Брайант погиб при крушении вертолета 26 января, вместе с ним на борту были восемь человек, в том числе его 13-летняя дочка Джианна Мария-Оноре Брайант. Никто из них не выжил. Причиной авиакатастрофы называют плохую видимость из-за густого тумана.

Также "Страна" писала, что в США продолжается расследование причин катастрофы вертолета, в которой погиб звездный баскетболист Коби Брайант.