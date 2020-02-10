НАБУ открыло уголовное производство из-за злоупотреблений бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы в связи с аудиозаписями его возможных разговоров с главой Офиса президента Андреем Богданом и замглавы офиса Андреем Смирновым.

Об этом говорится в ответе НАБУ, полученном на запрос издания Украинские новости.

Кроме того, сообщается, что после установления экспертами подлинности голоса Трубы на записях прослушки, в интернете была обнародована еще одна аудиозапись с главой СБУ Иваном Бакановым. На ней он обвиняет главу Офиса президента Андрея Богдана в том, что он возглавляет вершину коррупционной пирамиды в судейской системе.

"НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе. Дело расследуется по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Ранее в суд обратился адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань с просьбой обязать НАБУ открыть дело против Трубы из-за его разговоров. 13 декабря суд постановил, что бюро обязано открыть производство.

Как писала "Страна", Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Ранее Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР. 3 декабря Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении. Ранее НАБУ проверяло возможную причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом. При этом Труба опровергает свою причастность к вымогательству $150 тыс. взятки.

Тем временем Труба просит суд восстановить его в должности директора ГБР.