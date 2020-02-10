В сети появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент столкновения катера с российскими туристами со вторым судном у берегов Пхукета в Таиланде.

Ролик в Facebook опубликовал новостной портал MGR Online.

Трагедия случилась около 08:00 в понедельник, 10 февраля. На кадрах с камер наблюдения видно, что оба катера двигаются с большой скоростью по направлению друг к другу. В итоге происходит столкновение.

Ранее в российском посольстве в Таиланде уже сообщали, что на одном катере находились 35 туристов из РФ, на втором экипаж бы тайским. В результате аварии пострадали более 20 человек. Кроме того, погибли двое детей из России: 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Видео: Facebook/ MGR Online ภาคใต้

Напомним, прошлой весной в столице Венгрии прогулочный катер ушел на дно Дуная, 7 человек погибли, 19 пропали без вести.