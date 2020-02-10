Зараженный китайским коронавирусом NCP украинец на лайнере Diamond Princess чувствует себя хорошо. Но ближайшее время, 14 дней, он будет под наблюдением медиков. Однако явно видимых симптомов заболевания у него пока нет.

"Состояние украинца нормальное, он чувствует себя хорошо и видимых признаков симптомов у него нет", - рассказал консул посольства Украины в Японии, как передает "УНН".

Уточняется, что всего на лайнере находится 25 граждан Украины. Все они - члены экипажа.

"Мы находимся в контакте со всеми нашими гражданами, которые есть на лайнере", - подчеркнула консул.

Ранее мы писали, что заразившегося китайским коронавирусом украинца, который оказался членом экипажа лайнера Diamond Princess, госпитализировали в больницу в Японии.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. После того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных. Позже выяснилось, что среди зараженных есть украинец.