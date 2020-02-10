В МИД рассказали о состоянии зараженного коронавирусом NCP украинца на борту Diamond Princess
Зараженный китайским коронавирусом NCP украинец на лайнере Diamond Princess чувствует себя хорошо. Но ближайшее время, 14 дней, он будет под наблюдением медиков. Однако явно видимых симптомов заболевания у него пока нет.
"Состояние украинца нормальное, он чувствует себя хорошо и видимых признаков симптомов у него нет", - рассказал консул посольства Украины в Японии, как передает "УНН".
Уточняется, что всего на лайнере находится 25 граждан Украины. Все они - члены экипажа.
"Мы находимся в контакте со всеми нашими гражданами, которые есть на лайнере", - подчеркнула консул.
Ранее мы писали, что заразившегося китайским коронавирусом украинца, который оказался членом экипажа лайнера Diamond Princess, госпитализировали в больницу в Японии.
Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. После того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.
На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных. Позже выяснилось, что среди зараженных есть украинец.