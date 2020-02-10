Вчера премьер Алексей Гончарук подтвердил информацию "Страны" о новом главе МинТОТ - министерства по делам оккупированных территорий.

Им станет, как и предсказывало наше издание, Алексей Резников - один из представителей Киева в Минской контактной группе. Решение должна принять Рада.

Новое-старое министерство снова появится в Кабмине, хотя осенью власть его ликвидировала, соединив с Минветеранов. Теперь их снова разделят.

"Страна" разбиралась, что известно о Резникове и сможет ли он изменить ситуацию на Донбассе.

Чем Резников занимался до Минска

Алексей Резников - львовянин, закончил юрфак местного госуниверситета. По профессии адвокат. В столице был учредителем и партнером ряда адвокатских фирм.

Имел обширную клиентуру - Александр Роднянский и Борис Фуксман, Савик Шустер, Владимир Гусинский, Александра Ярославский, ФК "Металлист", корпорация Пинчука "Интерпайп". Его партнером в бизнесе был нынешний нардеп Сергей Власенко ("Резников, Власенко и партнеры").

Резников был также одним из адвокатов Виктора Ющенко, когда тот баллотировался в президенты. Вел резонансные бизнес-дела: вокруг "Криворожстали" и Никопольского завода ферросплавов.

Параллельно занимался политикой. С 2008 по 2014 год был депутатом Киевсовета от блока Николая Катеринчука. Потом переизбрался от "Удара".

После того, как мэром Киева стал Виталий Кличко, Резников пошел на повышение: он получил должность секретаря горсовета и зама городского головы.

На этой должности отвечал за многие вопросы, кроме прочих - курировал внешнюю рекламу, проведение Евровидения в 2017 году, а годом позже - финала Лиги Чемпионов.

После того, как стал замом Кличко, Резников получил от Арсена Авакова наградной пистолет Taurus бразильского производства.

В команду Зеленского Резников попал, по данным "Страны", через своих близких знакомых - премьера Алексея Гончарука и помощника президента Андрея Ермака. Последний в сентябре 2019 года и определил Резникова на позицию представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы на Минских переговорах по Донбассу.

В ноябре 2019 года ходили слухи о том, что адвоката могут делать главой Киевской госадминистрации (его назначает президент; сейчс обе должности - мэра и председателя - совмещает Виталий Кличко).

Якобы на эту должность Резникова активно лоббировал Ермак, но назначение до сих пор не состоялось. И слухи поутихли.

Работа в Минске

18 сентября Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в политической подгруппе Минской ТКГ.

Резников заменил там Романа Бессмертного. Тот накануне побил горшки с Зе, обвинив его по сути в "зраде", которая выражалась в готовности подписать "формулу Штайнмайера".

Это самая сложная подгруппа - там обсуждается политическое урегулирование на Донбассе. На момент назначения Резникова были надежды, что команда Зе начнет двигаться в этом направлении - поскольку чисто механически, без политического решения войну на Донбассе закончить нельзя в принципе.

Однако, как показало время, политически решение конфликта у Зеленского видят так же, как при Порошенко. По логике Банковой, нужно изменить Минские соглашения и переписать в них очередность передачи границы Украине. В таком порядке: сначала граница, потом выборы и особый статус.

Россия на этот вариант, который является фактически капитуляцией "ДНР" и "ЛНР", не соглашается. Считая, что Украина, которая в 2014-2015 годах потерпела поражение на фронте, не имеет оснований для подобных трактовок. В итоге ситуация зашла в тупик.

Активным проводником этой политики политического тупика является и Резников. Он официально, уже в статусе члена ТКГ, заявлял, что Минск-2 надо переписывать и перечислил такую последовательность:

Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе, Установление режима тишины, Вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины Установление украинского контроля над восточной границей Проведение выборов.

Разумеется, "план Резникова", повторяющий требования Киева времен Порошенко, в "ДНР/ЛНР" и в Москве жестко раскритиковали. В то же время, это был прецедент: впервые официальный представитель Украины в Минске предложил переписать Минские соглашения.

По идее, после этого в политической подгруппе с Резниковым говорить уже в общем-то было не о чем. Однако поэтому его удаляют из Минска и переводят в Киев или по какой-то другой причине - неизвестно.

Личная жизнь и доходы

Алексей - разведен, воспитывает сына, которого тоже зовут Алексеем.

У Резникова шесть земельных участков в Кийлове Бориспольского района и две больших квартиры в Киеве. В декларации у него также два охотничьих карабина (стоимость - 67-150 тысяч гривен). Есть несклько автомобилей (в том числе недавно купленный Porsche) и квадроцикл.

За неполный 2019 год Резников задекларировал 12 миллионов зарплаты от юрфирмы "Астерс" и более миллиона - от "Ощадбанка", в котором юрист является членом наблюдательного совета.

Интересно, что на счетах этого банка Резников держит около 800 тысяч евро.