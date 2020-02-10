С 10 по 14 февраля совместная американско-украинская миссия выполнит наблюдательный полет над территорией РФ. Российские специалисты будут сопровождать представителей Украины и США на борту самолета наблюдения.

Об этом со ссылкой на издание Минобороны РФ "Красная звезда" пишет УНИАН.

Так, наблюдательный полет будет выполняться в рамках реализации международного Договора по открытому небу, который был подписан в 1992 году, чтобы укрепить доверие между странами после "холодной войны". По состоянию на 2017 год к нему присоединилось 34 государства. Страны-участницы договора могут открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на румынском самолете наблюдения Ан-30. Вылетать он будет с аэродрома Кубинка. В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Напомним, осенью во Львовской области проходили американо-украинские военные учения Rapid Trident.