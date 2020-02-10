Апелляционный суд округа Колумбия признал президента США Дональда Трампа невиновным в нарушении положений Конституции США, которые запрещают чиновникам получать материальную выгоду из посторонних источников.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", иск подали 215 конгрессменов-демократов.

"По мнению подателей иска, Трамп нарушает Конституцию из-за того, что в принадлежащих ему объектах собственности, включая отель в Вашингтоне, останавливаются представители иностранных правительств, которые во время пребывания тратят там деньги", - говорится в сообщении.

Как известно, Конституция США запрещает президенту принимать от иностранных правительств какие-либо вещи, представляющие материальную ценность, без разрешения на то Конгресса.

В то же время Апелляционный суд пояснил, что 215 конгрессменов не обладают надлежащей правосубъектностью, поскольку не представляют собой большинства ни в одной из Палат Конгресса.

Напомним, президент США Дональд Трамп с юмором отреагировал на новость о победе в процессе по импичменту. Он опубликовал видео, на котором остается главой государства до скончания времен.

Как сообщала "Страна", в финальном голосовании по делу об импичменте президента США оправдали по всем пунктам обвинения.