Сегодня, 16 февраля, отмечают День ангела Романа - в честь князя углицкого Романа Владимировича, который был известен не только как правитель, но и подвижник.

Значение имени и характер

Имя Роман переводится с латыни, как "римлянин". Гороскопы имен приписывают Романам гордость и независимость. В детстве они растут любознательными и общительными. Им бывает сложно сконцентрироваться на чем-то одном.

Ромы любят юмор, часто это оптимисты. Они любят все необычное и оригинальное. Не терпят однообразия и рутинной работы. Их интересы сводятся к профессии, которая приносит стабильный доход и связана с общением с людьми.

Роман умеет убеждать и часто является лидером. Он не зависит от чужого мнения, достаточно самоуверенный. В рабочих моментах организованный и скрупулезный. Также Романы бывают непостоянны и влюбчивы. Часто ищут идеальную женщину, которая подарит ему детей и сможет создать уют в семье.

Кто такой Роман Угличский

О Романе Угличском известно немного. Он умер в 1283 году. Был был достаточно религиозным руководителем, а его молитвы, судя по угличской летописи, спасли город от разорения монголо-татар. А спустя какое-то время сделали князя Романа Владимировича основателем города Романова. В летописях его упоминают, как кроткого и мудрого правителя. Он строил больницы и дома отдыха, возвел 15 церквей в Угличе.

Князь Роман предсказал свою смерть в возрасте 60 лет. Перед этим он созвал жителей Углича, чтобы завещать им жить в мире, любви и согласии. Мощи князя Романа считались исцеляющими. Память благоверного Романа Угличского празднуется 16 февраля в день преставления.

Поздравления и открытки с Днем ангела Романа

Ромочка, с именинами! Пусть твои мечты сбываются, а проблемы обходят стороной.

Поздравления с Днем ангела Романа

С Днем ангела тебя, Роман,

Пусть в жизни будут успех и богатство

А еще желаем меньше драм,

И больше поводов для счастья.

Привітання з Днем ангела Романа

З Днем ангела щиро вітаємо

Подiй веселих сьгоднi бажаємо!

С Днем ангела Романа - прекрасные поздравления с именинами

Пусть этот год будет успешным, принесет много любви, здоровья, радости и счастья!

Открытка с Днем ангела Романа

Ромчик, пусть рядом всегда будут надежные друзья. С днем ангела!

Поздравление с Днем Романа

С Днем Романа поздравляем и открытку отправляем,

Пусть сбываются все мечты и желания, и звучат приятные слова признания!