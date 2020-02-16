Сегодня, 16 февраля, отмечают День ангела Романа - в честь князя углицкого Романа Владимировича, который был известен не только как правитель, но и подвижник.
Значение имени и характер
Имя Роман переводится с латыни, как "римлянин". Гороскопы имен приписывают Романам гордость и независимость. В детстве они растут любознательными и общительными. Им бывает сложно сконцентрироваться на чем-то одном.
Ромы любят юмор, часто это оптимисты. Они любят все необычное и оригинальное. Не терпят однообразия и рутинной работы. Их интересы сводятся к профессии, которая приносит стабильный доход и связана с общением с людьми.
Роман умеет убеждать и часто является лидером. Он не зависит от чужого мнения, достаточно самоуверенный. В рабочих моментах организованный и скрупулезный. Также Романы бывают непостоянны и влюбчивы. Часто ищут идеальную женщину, которая подарит ему детей и сможет создать уют в семье.
Кто такой Роман Угличский
О Романе Угличском известно немного. Он умер в 1283 году. Был был достаточно религиозным руководителем, а его молитвы, судя по угличской летописи, спасли город от разорения монголо-татар. А спустя какое-то время сделали князя Романа Владимировича основателем города Романова. В летописях его упоминают, как кроткого и мудрого правителя. Он строил больницы и дома отдыха, возвел 15 церквей в Угличе.
Князь Роман предсказал свою смерть в возрасте 60 лет. Перед этим он созвал жителей Углича, чтобы завещать им жить в мире, любви и согласии. Мощи князя Романа считались исцеляющими. Память благоверного Романа Угличского празднуется 16 февраля в день преставления.
Поздравления и открытки с Днем ангела Романа
Ромочка, с именинами! Пусть твои мечты сбываются, а проблемы обходят стороной.
Поздравления с Днем ангела Романа
С Днем ангела тебя, Роман,
Пусть в жизни будут успех и богатство
А еще желаем меньше драм,
И больше поводов для счастья.
Привітання з Днем ангела Романа
З Днем ангела щиро вітаємо
Подiй веселих сьгоднi бажаємо!
С Днем ангела Романа - прекрасные поздравления с именинами
Пусть этот год будет успешным, принесет много любви, здоровья, радости и счастья!
Открытка с Днем ангела Романа
Ромчик, пусть рядом всегда будут надежные друзья. С днем ангела!
Поздравление с Днем Романа
С Днем Романа поздравляем и открытку отправляем,
Пусть сбываются все мечты и желания, и звучат приятные слова признания!