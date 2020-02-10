В России считают, что полное разведение сил на Донбассе не произошло из-за отказа Киева, который, в свою очередь, был продиктован соответствующей позицией США.

Об этом со ссылкой на главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова сообщает "Российская газета".

Так, Лавров заявил, что во время саммита "нормандской четверки" в конце прошлого года в Париже Украина сама отказалась от варианта полного отвода сил на линии разграничения. Глава российского МИД считает, что таким образом Киев потакает позиции США, интересам которых отвечает, по его мнению, поддерживание конфликта на Донбассе в "контролируемой фазе".

"Нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском" саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон", - сказал Лавров.

Также, по его словам, странным ему кажется объяснение президента Украины Владимира Зеленского невозможности полного разведения сил. Он сказал, что раз в Станице Луганской, Петровском и Золотом процесс занял более 5 месяцев, то по всей линии он растянется на 10-5 лет.

"Достаточно странная логика. Потому что, если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить", - сказал Лавров.

Напомним, в середине января Зеленский в разговоре с Меркель заявил о трех новых участках разведения сил на Донбассе.

Однако уже к концу месяца Украина обвинила т.н. "ДНР" в обстреле участка разведения войск.

