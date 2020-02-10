Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что не против возможного возвращения посла Украины в Москву.

Как он рассказал в интервью "Российской газете", это Украина якобы грозилась разорвать дипломатические отношения.

"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - сказал он.

Лавров также уточнил, что "неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения".

До этого мы писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях Киева по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, смена власти в Украине не привела к прогрессу в разрешении этого конфликта.

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