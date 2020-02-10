10 февраля Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения волонтеру Марусе Зверобой (Елена Беленькая), которая ранее вместе с депутатом Софией Федыной угрожала президенту Владимиру Зеленскому. Ей инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 346 - угроза убийством президенту Украины. За это может грозить до пяти лет тюрьмы.

В конце октября прошлого года Владимир Зеленский пообщался на повышенных тонах с добровольцами, которые мешали разведению войск в Золотом. После этого нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына обнародовала скандальное видео, где она вместе с блогером и волонтером Марусей Зверобой обсуждает варианты смерти президента. "Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить в сортире", - заявила Зверобой. Федына добавила, что ненароком может взорваться граната или президента могут убить во время обстрела противника.

Спустя почти три месяца Зверобой вручили подозрение в присутствии Зеленского. Федына пока за ним не явилась.

Ранее адвокат Маруси Зверобой Андрей Писаренко сообщал, что будет просить на заседании, чтобы апелляция определила территориальную подсудность этого дела в Шевченковском райсуде, в противном случае защита попросит отвод судей.

Прямая трансляция:

12:13 Судья кратко опрашивает стороны заседания. На 15 минут оглашает технический перерыв

12:01 Пришел третий адвокат Зверобой. "Этим делом хотят замочить всех добровольцев". Сравнивает их с УПА, которую, по его словам, на Нюрнбергским трибунале признали воинами за независимую Украины, а в НКВД их называли бандитами

11:59 "Я вам в глаза буду смотреть, это вы, падлы, будете бежать" - повышает голос Зверобой. Заявляет, что дело должны закрыть

11:53 Слово берет Зверобой. Говорит, что они с Федыной заранее не договаривались угрожать Зеленскому, возражает против формулировки "преступные" и "по предварительному сговору", которая употребляется в тексте подозрения. Заявляет, что ее "хотят закрыть", чтобы она не устраивала несанкционированные акции

11:46 Слово берет второй адвокат Зверобой. Называет видео "обычный обмен мыслями двух женщин". Просит отказать прокуратуре в ходатайстве

11:42 Защита передает документы, среди которых диплом бакалавра, который Елена Беленькая она же Маруся Зверобой получила в 2019 году, военный билет, характеристика военнослужащего и Калиновской сельрады по месту проживания подозреваемой, грамота Минобороны. Адвокат говорит, что хочет зачитать характеристики на сегодняшнем заседании

11:29 Адвокат рассказывает стих о женщинах "роскошных, как летний гром", цитирует постулаты из физики

11:24 Защитник вновь говорит о психиатрической экспертизе для Зеленского

11:21 Адвокат заявляет, что по просьбе Зверобой будет оглашать ходатайство о проведении экспертизы когнитивных способностей Зеленского, раз он усмотрел в словах Федыны и Зверобой угрозы. Сторонники подозреваемой в зале аплодируют

11:19 Адвокат заявляет, что угрозы вообще не было. Просит судью не перебивать его, когда он выражает свою позицию. Заявляет, что это была не угроза, а предупреждение. Приводит пример, когда мама говорит ребенку, что прибьет его

11:16 Прокурор зачитывает, что Зверобой официально безработная. Просит ее обязать сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет. О заключении под сражу не просит. "Себе ошейник надень, собака!" - комментирует Зверобой

11:14 После слов о том, что Зверобой подозревается в совершении преступления средней тяжести в зале вновь смеются. Судья делает замечание. Ему кричат из зала, чтобы он взял микрофон. Зверобой перекрикивает прокурора: "Ах, ты ж п@р". Прокурор продолжает зачитывать подозрение

11:11 Прокурор зачитывает, что подозрение было основано на основании лингвистической экспертизы

11:08 Сторонники Зверобой смеются, когда прокурор зачитывает подозрение, заглушая его слова. Судья просит соблюдать порядок

11:05 Вернулся судья. В ходатайстве об отводе прокурора отказали

10:59 "Какое право у этого человека, который не служил, хамить ветеранам?" - говорит Зверобой и заявляет, что сидит в Печерском суде из-за цитаты и что вместо того, чтобы заниматься фронтом, она должна сидеть в суде. Ее сторонники в зале встречают ее речь аплодисментами.

"Мы сейчас слабее, чем в 2014 году - заявляет она - Я буду судить президента". Обращает внимание на обручальное кольцо прокурора: "У вас, наверное, детки есть? Бумажки собираете, дело шьете. Да мне срать на ваши бумажки". Ей аплодируют после этих слов. Кричат "Ганьба, прокурору!"

10:57 Зверобой говорит, что ее возмутило, что в деле добровольческие батальоны, с которыми поспорил Зеленский в Золотом, были названы группой вооруженных людей. И что она с этим не согласна и "бросала карандашиком в следователя"

10:55 "Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает" - заявляет Зверобой

10:51 "Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президенту, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - заявляет в перерыве журналистам Зверобой. Смеется

10:50 Судья выходит, чтобы принять решение

10:45 Прокурор не видит причин для отвода

10:41 Защита просит об отводе прокурора в заседании. "Прокурор, ты не прав" - говорит Зверобой

10:40 Прокурор говорит, что основной адрес следственных подразделений находится на бульваре Леси Украинки, поэтому и меру пресечения должны избирать в Печерском районе

10:35 Звербой пришла поддержать экс-нардеп Оксана Корчинская. На заседании она стоит у нее за спиной

10:32 Адвокат просит, чтобы подсудность дела определил апелляционный суд

10:25 У защиты Зверобой ходатайство. Адвокат просит рассматривать меру пресечения в Шевченковском райсуде, поскольку там находится орган досудебного расследования - следственный отдел, который ведет дело

10:24 Отводов пока нет

10:23 Маруся Зверобой говорит, что у нее есть 5-летний ребенок

10:20 Заседание началось

10:05 Перед заседанием волонтер также заявила, что просто пояснила Зеленскому, что, если он будет хамить военным, то его подорвут. "Это было мое предупреждение не как волонтера, а как военного. Я имею определенный стаж на фронте и знаю о чем говорю... Там нет ни одной прямой угрозы "Зеленский я тебя убью". Хоть он он очень нарывается. Иногда прямо очень хочется так сказать, но там (в видео - Ред.) не было".

09:55 Зверобой заявила, что ждет потерпевшего Зеленского в суде и что сегодня "военные будут судить Зеленского".