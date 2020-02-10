Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что освобожденным из плена так называемых "ЛДНР" украинцам некуда идти после реабилитации, поскольку у них нет домов. В связи с этим им нужно предоставить соответствующее социальное обеспечение.

На странице Офиса омбудсмена в соцсети она утверждает, что в ближайшее время их реабилитация в государственном заведении "Лесная Поляна" закончится.

"Считаю, что украинцы, которые находились в плену на территориях так называемых ДНР и ЛНВ и потеряли там свое здоровье заслуживают на достойное социальное обеспечение от государства, чтобы они могли поскорее адаптироваться к мирной жизни", - говорится в обращении.

Денисова также уточнила, что информация об имущественных нуждах освобожденных украинцев уже была передана соответствующим профильным министерствам.

Скриншот: facebook.com/denisovaombudsman

Как известно, обмен пленными состоялся 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы.

Ранее мы писали, что украинцы, которые были освобождены из плена, могут получить 100 тысяч гривен помощи от государства, но это правило не распространяется на тех, кто совершал преступные действия по отношению к государству Украина.