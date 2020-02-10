Украинцу впервые удалось добиться в суде начисления ему повышенной чернобыльской пенсии, которые в 2014 году отменил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Так, повышенные чернобыльские пенсии были отменены в 2014 году. Недавно Конституционный суд их вернул, однако лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, их все равное не платили. И вот первому украинцу удалось добиться справедливости.

"Истец - лицо, пострадавшее в результате Чернобыльской катастрофы, находится на учете в управлении Пенсионного фонда как получатель пенсии по инвалидности и проживает в г. Овруч Житомирской области, которое в соответствии с Перечнем населенных пунктов, отнесено к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы и является зоной гарантированного добровольного отселения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что до 1 января 2015 года истец получал надбавку к пенсии в соответствии со ст. 39 Закона Украины от 28 февраля 1991 года № 796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", однако выплаты прекратили в связи с принятием Закона Украины от 28 декабря 2014 № 76-VIII "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины", которым было исключено, в частности, ст. 39 Закона № 796-ХII.

Решением от 17 июля 2018 года № 6-р/2018 Конституционный Суд Украины признал указанные изменения неконституционными. Истец обратился в управление Пенсионного фонда с заявлением, в котором просил сообщить, восстановлена ли ему выплата надбавок к пенсии. Ответчик сообщил, что повышение к пенсии ему не начисляется и не выплачивается. Считая такое бездействие управления Пенсионного фонда противоправным, истец обратился в суд и дело дошло до Верховного Суда.

В результате Большая палата ВС постановила, что выплаты истцу должны начисляться.

Скриншот: Facebook/ Верховний Суд

Напомним, в следующем году всем чернобыльцам Украины поменяют удостоверения.