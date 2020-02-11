14 февраля влюбленные отмечают День святого Валентина. К этой дате многие столичные заведения приготовили праздничную программу. Собрали информацию, куда пойти в Киеве в День всех влюбленных.

Концерты

Праздничный концерт #Пролюбовь: "Друга рiка", "Скрябин", LETAY в Stereo Plaza (проспект Лобановского, 119) Начало в 19:00. Билеты от 400 гривен.

Концерт Лаймы Вайкуле в Caribbean club (улица Симона Петлюры, 4). Начало в 19:00. Билеты 5500-9200 грн.

Концерт группы "Крихітка" в клубе Bel étage (ул. Шота Руставели, 16а). Начало в 19:00. Билеты от 500 грн.

Сольный концерт Kyivstoner в клубе Atlas ( ул. Сечевых Стрельцов 37-41). Начало в 19:00. Билеты 400-850 грн.

Цирк

Cirque Du Soleil во Дворце Спорта. Билеты 999 - 3039 грн.

Мюзиклы

Мюзикл Notre Dame de Paris Le Concert по мотивам романа Виктора Гюго в Национальном дворце искусств "Украина".

Выставки

Ukraine WOW – собрание инсталляций, которые знакомят посетителей с выдающимися местами в Украине, как будто они видят их из окна поезда. Место: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 колея, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В". Время работы с 11:00 до 20:00. Цена: 50 грн, для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий - бесплатно при наличии удостоверения.

Планетарий

В Киевском планетарии (ул. Большая Васильковская, 57/3) 14 февраля покажут романтическую программу с шампанским и космическо-любовными историями. Сеансы в 18:00, 19:30, 21:00. Билеты от 350 до 550 грн.

Stand Up

"Очень романтичный Stand Up" в October Hall. Начало в 19:30. Билеты 300 - 550 грн.

"Самый романтический Стендап" в Fedoriv Hub (ул. Большая Васильковская, 5). Начало в 20:00. Билеты 200 грн.

"Самый романтический концерт" в Центре культуры и искусств НАУ (ул. Космонавта Комарова, 1). Начало в 19:00. Билеты 200-400 грн.

"Stand-Up любящих сердец!" в Marche Central (Бессарабская площадь, 2). Начало в 19:00. Билеты 69-99 грн.

Торговые центры

Dream Town. Праздничная программа начнется с 12:00 и продлится до 22:00. В Атриуме Франция на первом этаже и в Атриуме Греция на третьем этаже будут работать аниматоры, с 17:00 к ним присоединится диджей. А в 20:00 начнется выступление джаз-бэнда Capital City Cats. Кроме этого для посетителей обещают провести конкурсы с призами, мастер-класс по бачате, зону экспресс-макияжа и причесок. Все развлечения бесплатные.

River Mall. Праздничная программа будет проходить с 16:00 до 22:00. Среди развлечений кабинки для поцелуев, розыгрыши гаджетов и другое. Вся программа бесплатная.