Сегодня, 10 февраля, в США американский президент Дональд Трамп огласит предложения по бюджету на будущий финансовый год, в котором заложена, в том числе, военно-техническая помощь Украине. Ее объем останется таким же, как и в текущем году, а вот расходы на помощь другим иностранным государствам сократятся.

Об этом со ссылкой на американские СМИ пишет "Интерфакс-Украина".

Новый финансовый год в США начнется с 1 октября. А сегодня Дональд Трамп должен озвучить свои предложения по бюджету США-2021. Его размер составит, по данным СМИ, $4,8 трлн.

В нем предусматривается рост расходов на оборону на 0,3% до $740,5 млрд с $738 на 2020 год при однодоменном сокращении расходов на помощь иностранным государствам на 21%. Так, на иностранную помощь в 2020 году выделено $55,7 млрд, в новом бюджете на эти цели предусматривается $ 44,1 млрд. При этом объем помощи Украине сокращать не планируется.

Белый дом предлагает на 12% увеличить финансирование НАСА с учетом планов пилотируемого полета на Луну к 2024 году. В соответствии с предложениями Трампа, на 13% должен вырасти бюджет министерства по делам ветеранов, на 3% - министерства внутренней безопасности, на 19% - Национальной администрации по ядерной безопасности.

Расходы на охрану окружающей среды могут сократиться на 26%. Также при составлении бюджета будет учитываться необходимость наращивания расходов на противодействие экономикам России и Китая.

Напомним, по данным СМИ, США уже больше года тормозят шесть сделок по поставке оружия в Украину.