Вторник 11 февраля может стать самым продуктивным днем недели в плане работы и финансов, поэтому важно его использовать рационально и с пользой.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнам астрологи советуют сдерживать эмоции и порывы чувств. На энергетическом кураже можно выполнять важные цели и задачи, главное – направить энергию в креативное русло, а вот конфликты подпитывать не стоит. Сегодня можно укрепить партнерские отношения. Важно находить рациональное зерно в новых знакомствах и связях.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы могут почувствовать, что легко поддаются влиянию. Это может касаться и личных отношений. Влюбленным представителям знака стоит собраться с силами и выйти из-под любовного гипноза. Выход из сложившейся ситуации только один – перенаправить мысли в другое русло.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам астрологи обещают неплохой день. Вы сможете достаточно гибко решать все возникающие противоречия. Запаситесь необходимыми инструментами для разрешения конфликтов и споров: терпением, обаянием и оптимизмом. Постарайтесь сохранять максимальную выдержку, не решайте сегодня принципиальных проблем.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня нужно успеть закрыть все вопросы, связанные с финансами. Уже завтра и послезавтра в этих вопросах может наблюдаться тупик. Возможно, вас будут одолевать сомнения или какой-то вопрос зависнет из-за разночтений с партнером по работе. Поэтому вторник - главный день для конструктивных вопросов и переговоров.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов есть шанс сделать резкий рывок на пути к реализации своей мечты. Возможно, вам предложат денежный проект или вы получите солидное наследство. Есть шанс закрыть кредит или решить вопросы с продажей/покупкой недвижимости. При этом постарайтесь не ускорять события, которым и так суждено сбыться.

Дева (24.08 - 23.09)

Все сегодняшние события Дева сможет контролировать без труда. Вы сможете разрешить любые стрессовые и конфликтные ситуации, а также управлять происходящими процессами. Сегодняшний день важно начать гармонично, балансируя между отдыхом и нагрузкой, только в таком случае он принесет успех и удовольствие.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам нужно избегать ненужных разговоров и коммуникаций. При том, что возможностей таковых будет – хоть отбавляй. Важно не торопиться открывать свою душу, реализовывать какие-то проекты и изливать поток проблем на окружающих людей. Сегодня вам удастся замедлять и контролировать свои порывы, в вот завтра спасать положение вам придется уже натужно, просеивая все планы через решето.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На горизонте - настоящие страсти и головокружительный поток бурных событий, которые вам запомнятся надолго. У вас может сложиться впечатления, что внутри вас зарождается сгусток волнительных эмоций и чувств, которые захочется выплеснуть наружу: от безудержной энергии, желания объять любовью весь мир до ревностных чувств и даже агрессии из-за невозможности объять необъятное. При такой эйфории любое задуманное дело удастся довести до конца.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов могут наблюдаться противоречия и некоторые несоответствия ранее запланированному. Вроде как задумано одно, а события не дают это реализовать. Не стоит переживать из-за возможных накладок, это свидетельство того, что ваша жизнь сейчас идет поперек потока. Лучше остановитесь и задумайтесь над детализацией намеченных шагов. Все устаканится, когда вы сможете задать не только вектор развития, но и выстроить их в линейной последовательности.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вы сможете ощутить резкую продуктивность и возможность одним действием закрыть ряд задач. Главное – наладить общение с нужными людьми и сглаживать все острые углы в коммуникациях на работе, в процессе учебы или в семье. Ваша коммуникабельность и открытость позволит вам выйти победителем из любой запутанной ситуации.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи смогут разрешить ряд моментов в процессе коллективного обсуждения. Ваши дипломатические качества сегодня будут оттачиваться и приведут к конструктивным моментам. Своим вдохновением нужно заряжать окружение, тогда многое будут решаться естественным образом.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб день пройдет с ощущением внутренней нервозности и необходимости решать рабочие моменты. В ваших мыслях нет понимания того, как будут решаться ключевые договоренности, поэтому есть ощущение, что надо передумать или переосмыслить какое-то решение. В таком подвисании пройдет сегодняшний день, а дилемму о том "надо" или "не надо" разрешать ситуацию самостоятельно будет на повестке дня главной.

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