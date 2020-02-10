Заражение китайским коронавирусом NPC на борту лайнера Diamond Princess подтвердилось еще у 60 человек. Судно сейчас находится на карантину в японском порту Йокогама.

Как сообщает The Japan Times, всего количество заболевших превысило 130 человек.

На данный момент известно, что медики проверили 336 предполагаемых зараженных коронавирусом. Всего на борту находится 3 700 челвек.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. После того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных. Позже выяснилось, что среди зараженных есть украинец.

Такж "Страна" писала, что в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что на лайнере Diamond Princess есть наш зараженный согражданин. Его личность уже установлена.