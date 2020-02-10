На церемонии вручения премии Оскар актриса Натали Портман, которая объявляла победителей в одной из номинаций, поразила всех оригинальным нарядом. Она была в накидке от Dior, на которой были вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на получение награды.

Кроме накидки, Портман надела платье в пол, украшенное золотыми кружевами. И в итоге наряд актрисы стал одним из самых обсуждаемых на 92-й церемонии вручения.

Имена женщин-режиссеров, которые не стали претендентами на Оскар в этом году, хотя могли бы, вышитые золотыми нитками на накидке, - намек на гендерную дискриминацию в Голливуде.

Фото: Instagram/ the_fashionlover_mag

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Cut (@thecut) 9 Фев 2020 в 4:27 PST

Напомним, "Страна" писала о том, кому вручили главную кинопремию года в 2020 году, и публиковала список победителей Оскара-2020.