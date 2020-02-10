Двоих из трех украинцев, которых подозревают в серии ограблений 23 банкоматов российского "Сбербанка" в Боснии, задержали. Третьему удалось выехать в Венгрию, и он все еще находится на свободе.

Об этом со ссылкой на сообщения местных СМИ пишет "Радио Свобода".

Отметим, что троим украинцам за два дня удалось украсть из 23 банкоматов в разных городах Боснии 2,7 млн марок (эквивалентно 1,51 млн долларов). Двоих из подозреваемых - Дмитрия Бойко и Александра Зайцева - удалось поймать. Их арестовали на месяц еще 2 февраля. Еще одному - Ярославу Титаренко - удалось выехать в Венгрию, и он пока находится на свободе.

Все трое въехали в Боснию из Сербии 31 января. По данным местной полиции, они проживают как в Черногории, так и в Сербии.

Напомним, в начале января в Киеве на Троещине четверо в масках взорвали банкомат "Ощадбанка", но сбежали без добычи.