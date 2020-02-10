Утром 10 февраля в Таиланде, возле острова Пхукет, столкнулись два катера, в результате 22 человека пострадали, погибли двое детей из России.

Об этом сообщает издание The Phuket News.

Столкновение произошло в канале, связывающем две основные гавани Пхукета с заливом на восточной стороне острова. В одном из катеров, которые попали в аварию, находились российские туристы.

Двое детей погибли. Это 12-летний мальчик и 6-летняя девочка из России. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию посольства России в Таиланде, всего при аварии пострадало более 20 россиян. В момент столкновения на одном их катеров был только тайский экипаж, на втором - 39 российских туристов.

По сведениям посольства, в больницы доставили 21 россиянина и трех граждан Таиланда. Несколько человек находится в тяжелом состоянии, пять россиян получили медпомощь и вышли из больниц.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как на речной пристани в Алабаме пылали 35 катеров, 8 человек сгорели заживо.