В феврале 2020 года Министерство обороны планирует представить новый проект: военные билеты начнут переводить в электронный вид. Чтобы полностью перейти на них, может понадобиться около года.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава Министерства обороны Андрей Загороднюк.

По словам министра, в ведомстве уже есть проект автоматизации процессов. Он носит "кодовое название "Пласт" и подразумевает переход на безбумажную форму. В конце первого квартала его запустят в тестовом режиме, он заработает в первом полугодии.

"Также в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", - сказал Загороднюк.

Представлять из себя такие билеты будут карту со штрих-кодом.

"Он может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать записи в электронной системе. Мы представим этот проект уже в феврале", - заявил министр.

По его словам, правительство собирается оцифровать весь воинский учет. Уже есть база данных офицерского состава, формируется база всех военнослужащих, солдат и сержантов. Еще будет база всех военнообязанных, куда войдут миллионы людей.

"Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами. И когда это будет реализовано, то фактически не надо будет получать все бумаги в военкомате, если только вам не надо туда приходить лично, как в центр комплектации, подписать контракт или поступить на службу и так далее. Вы сможете получать все документы удаленно, через электронную цифровую подпись и без посещения самого военкомата", - сказал Загороднюк.

Напомним, украинцы смогут садиться в поезд по электронным водительским удостоверениям.