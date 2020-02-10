Вчера, 9 февраля, в Днепре произошел масштабный пожар. Здесь загорелось 9-этажное семейное общежитие по проспекту Слобожанский. Пожарные боролись с огнем около часа.

"9 февраля в 16:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Индустриальном районае города. По адресу немедленно были направлены дежурные отделения 3-й и 18-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту пожара спасатели установили, что пожар возник в комнате на 6-м этаже 9-и этажного дома. Горело домашнее имущество в комнате на площади 12 кв. метров", - рассказали в пресс-службе областного ГСЧС.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Во время пожара пострадали 5 человек (3 мужчин и 2 женщины), которые получили отравление продуктами горения, из них 1 человек получил ожоги лица (мужчина, 1973 года рождения). Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы города Днепр.

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"С помощью аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, так же с верхних этажей на свежий воздух выведено 30 человек. Погибших нет. Пожар локализован в 17:03 и ликвидирован в 17:16", - уточнили спасатели.

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