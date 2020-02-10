Впервые в истории награждения "Оскара" награду за лучший фильм отдали картине не на английском языке, которая ранее также победила в Каннах. Триумфатором стал южнокорейский фильм "Паразиты", снятый одним из самых успешных режиссеров Южной Кореи Пон Чжун Хо. Он обошел таких фаворитов, как "Джокер", "Однажды в Голливуде", "1917".

Кроме того, фильм получил еще три важных номинации - за лучшую режиссуру, оригинальный сценарий и как лучший иностранный фильм. Рассказываем о главном фильме этого года по версии американских киноакадемиков.

О фильме

"Паразиты" - это остросоциальная сатира с элементами триллера, рассказывающая о жизни семьи безработного водителя, которая живет в подвале и однажды втирается в доверие к богатой семье из хорошего района. Получилось одновременно смешно и страшно, сентименально и кроваво.

"В какой-то момент я просто нашел эту идею в своей голове. Как будто она всегда была там. Я не знаю, как она туда попала" - рассказывал в одном из интервью Пон Чжун Хо.

Изначально идея фильма была проще, а неожиданный поворот, который шокировал многих зрителей в середине картины, режиссер придумал в последние месяцы написания сценария.

По словам Пон Чжун Хо, у него не было задачи морализировать и осуждать героев. Он просто попытался описать людей, которых видит вокруг.

"Откровенных злодеев нет. Все находятся в такой двусмысленной "серой" зоне. Именно это я и пытаюсь запечатлеть в своих фильмах" - рассказывал создатель "Паразитов". Кстати, перед этим он снял еще один фильм о богатых и бедных - "Сквозь снег".

Несмотря на кажущуюся простоту, над "Паразитами" потрудились художники-постановщики. Для съемок сцены наводнения режиссер тщательно распланировал все еще на этапе написания сценария, нарисовав подробные раскадровки. Были построены декорации целого квартала, а на съемках использовали сложный гибрид практических эффектов и компьютерной графики.

Пон Чжун Хо признавался, что из всех человеческих чувств лучше всего ему удается снимать тревогу и именно она помогает ему во время съемок. Страх что-то сделать не так, заставляет его тщательно выстраивать свое кино еще до начала производства.

Пон Чжун Хо после вручения "Оскара". Фото: facebook.com/GisaengchungFilm

Успех "Паразитов"

До "Оскара" "Паразиты" успели забрать и другие важные награды - золотую пальмовую ветвь в Каннах, "Золтой глобус", как лучший фильм на иностранном языке, главную премию Гильдии сценаристов США, лучший неанглоязычный фильм по версии премии BAFTA.

Фильм собрал внушительную кассу в мировом прокате - $130 миллионов при бюджете $11,8 миллиона. Кроме того, телеканал HBO собирается снять мини-сериал по мотивам "Паразитов".

Фирменной чертой Пан Чжун Хо называют сочетание авторского и коммерческого кино. На вручении премии режиссер поблагодарил за вдохновение свою жену и актеров. "Это первый "Оскар", который уедет в Южную Корею" - сказал он.