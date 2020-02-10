Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вновь вернулся к теме скандальной прослушки своих рабочих совещаний и заявил о том, что его оценка деловых качеств президента Украины Владимира Зеленского была вырвана из контекста.

Так же он не поскупился не лестные характеристики для главы державы.

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", - заявил Алексей Гончарук в интервью для УП.

Премьер уверяет так же, что Зеленский - "президент очень умный, хороший менеджер и достаточно мудрый человек".

"И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - добавил Гончарук.

Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном - клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем", - пояснил глава правительства.

Напомним, ранее Гончарук подтвердил информацию "Страны" о назначении Резникова министром временно оккупированных территорий.