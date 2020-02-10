В США не смогли запустить в космос ракету-носитель Antares c грузовым кораблем Cygnus-13, который должен был доставить на МКС 2,4 тонны оборудования и полезного груза.

Сотрудники NASA отменили запуск за две минуты до старта. В компании Northtrop Grumman сообщили, что старт отменили из-за нештатных показаний наземного оборудования.

"Попытка запустить грузовую миссию NG CRS-13 на Международную космическую станцию была отклонена из-за нештатных данных наземного оборудования. Стартовая команда оценивает ситуацию. Центр управления полетами NASA в Космическом центре Джонсон в Хьюстоне сообщил экипажу космической станции, что Northrop Grumman оценит попытку запуска в понедельник, 10 февраля, однако прогноз погоды не является благоприятным. NASA и Northrop Grumman предоставят дополнительную информацию, как только она появится", - заявили в пресс-службе агентства.

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