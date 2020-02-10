Победители Оскара-2020. Полный список
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе назвали победителей церемонии "Оскар" в 24 номинациях. "Страна" следила за церемонией в режиме онлайн.
Триумфатором Оскара-2020 стал южнокорейский фильм "Паразиты", который, вопреки прогнозам букмекеров, получил четыре статуэтки. Он был признан лучшим в номинациях лучший фильм, лучший иностранный фильм, лучший режиссер и лучший оригинальный сценарий.
Также Оскар-2020 примечателен тем, что Брэд Питт получил свой первый актерский "Оскар".
Вот полный список победителей во всех номинациях Оскара-2020:
- Лучший фильм – "Паразиты"
- Лучший режиссер – Пон Чжун Хо ("Паразиты")
- Лучший актер – Хоакин Феникс ("Джокер")
- Лучшая актриса – Рене Зеллвегер ("Джуди")
- Лучший актер второго плана – Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")
- Лучшая актриса второго плана – Лора Дерн ("Брачная история")
- Лучший полнометражный мультфильм – "История игрушек 4"
- Лучший короткометражный мультфильм – "Волосатая любовь"
- Лучший оригинальный сценарий – "Паразиты"
- Лучший адаптированный спенарий – "Кролик Джоджо"
- Лучший игровой короткометражный фильм - "Окно напротив"
- Лучший производственный дизайн – "Однажды... В Голливуде"
- Лучший дизайн костюмов – "Маленькие женщины"
- Лучший документальный фильм – "Американская фабрика"
- Лучший документальный короткометражный фильм – "Научиться кататься на сноуборде в зоне боевых действий (если ты девочка)".
- Лучший монтаж звука – "Форд против Феррари"
- Лучшее сведение звука – "1917"
- Лучшая операторская работа – "1917"
- Лучший монтаж – "Форд против Феррари"
- Лучшие визуальные эффекты – "1917"
- Лучший грим и прически – "Скандал"
- Лучший иностранный фильм – "Паразиты"
- Лучшая музыка к фильму – Хильдур Гуднадоуттир ("Джокер")
- Лучший саундтрек – Элтон Джон ("Рокетмен")
Напомним, что ежегодная кинопремия "Оскар" проходит в кинотеатре "Долби" и объединяет ведущих игроков киноиндустрии. "Страна" провела полную текстовую трансляцию церемонии награждения.
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