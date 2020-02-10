В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе назвали победителей церемонии "Оскар" в 24 номинациях. "Страна" следила за церемонией в режиме онлайн

Триумфатором Оскара-2020 стал южнокорейский фильм "Паразиты", который, вопреки прогнозам букмекеров, получил четыре статуэтки. Он был признан лучшим в номинациях лучший фильм, лучший иностранный фильм, лучший режиссер и лучший оригинальный сценарий. 

Также Оскар-2020 примечателен тем, что Брэд Питт получил свой первый актерский "Оскар".

Вот полный список победителей во всех номинациях Оскара-2020:

  • Лучший фильм – "Паразиты"
  • Лучший режиссер – Пон Чжун Хо ("Паразиты")
  • Лучший актер – Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Лучшая актриса – Рене Зеллвегер ("Джуди")
  • Лучший актер второго плана – Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")
  • Лучшая актриса второго плана – Лора Дерн ("Брачная история")
  • Лучший полнометражный мультфильм – "История игрушек 4"
  • Лучший короткометражный мультфильм – "Волосатая любовь"
  • Лучший оригинальный сценарий – "Паразиты"
  • Лучший адаптированный спенарий – "Кролик Джоджо"
  • Лучший игровой короткометражный фильм - "Окно напротив"
  • Лучший производственный дизайн – "Однажды... В Голливуде"
  • Лучший дизайн костюмов – "Маленькие женщины"
  • Лучший документальный фильм – "Американская фабрика"
  • Лучший документальный короткометражный фильм – "Научиться кататься на сноуборде в зоне боевых действий (если ты девочка)".
  • Лучший монтаж звука – "Форд против Феррари"
  • Лучшее сведение звука – "1917"
  • Лучшая операторская работа – "1917"
  • Лучший монтаж – "Форд против Феррари"
  • Лучшие визуальные эффекты – "1917"
  • Лучший грим и прически – "Скандал"
  • Лучший иностранный фильм – "Паразиты"
  • Лучшая музыка к фильму – Хильдур Гуднадоуттир ("Джокер")
  • Лучший саундтрек – Элтон Джон ("Рокетмен")

Напомним, что ежегодная кинопремия "Оскар" проходит в кинотеатре "Долби" и объединяет ведущих игроков киноиндустрии. "Страна" провела полную текстовую трансляцию церемонии награждения.

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