В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе назвали победителей церемонии "Оскар" в 24 номинациях. "Страна" следила за церемонией в режиме онлайн.

Триумфатором Оскара-2020 стал южнокорейский фильм "Паразиты", который, вопреки прогнозам букмекеров, получил четыре статуэтки. Он был признан лучшим в номинациях лучший фильм, лучший иностранный фильм, лучший режиссер и лучший оригинальный сценарий.

Также Оскар-2020 примечателен тем, что Брэд Питт получил свой первый актерский "Оскар".

Вот полный список победителей во всех номинациях Оскара-2020:

Лучший фильм – "Паразиты"

Лучший режиссер – Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучший актер – Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса – Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший актер второго плана – Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")

Лучшая актриса второго плана – Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший полнометражный мультфильм – "История игрушек 4"

Лучший короткометражный мультфильм – "Волосатая любовь"

Лучший оригинальный сценарий – "Паразиты"

Лучший адаптированный спенарий – "Кролик Джоджо"

Лучший игровой короткометражный фильм - "Окно напротив"

Лучший производственный дизайн – "Однажды... В Голливуде"

Лучший дизайн костюмов – "Маленькие женщины"

Лучший документальный фильм – "Американская фабрика"

Лучший документальный короткометражный фильм – "Научиться кататься на сноуборде в зоне боевых действий (если ты девочка)".

Лучший монтаж звука – "Форд против Феррари"

Лучшее сведение звука – "1917"

Лучшая операторская работа – "1917"

Лучший монтаж – "Форд против Феррари"

Лучшие визуальные эффекты – "1917"

Лучший грим и прически – "Скандал"

Лучший иностранный фильм – "Паразиты"

Лучшая музыка к фильму – Хильдур Гуднадоуттир ("Джокер")

Лучший саундтрек – Элтон Джон ("Рокетмен")

Напомним, что ежегодная кинопремия "Оскар" проходит в кинотеатре "Долби" и объединяет ведущих игроков киноиндустрии. "Страна" провела полную текстовую трансляцию церемонии награждения.