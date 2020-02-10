В Мукачево продолжает сохраняться сложная обстановка, вызванная стрельбой и разборками между криминальными группами (о чем "Страна" рассказывала в материале "Как на Закарпатье взяли Женю Белого и при чем тут Поликарп", - Ред.).

Вчера, 9 февраля, в город были введены части Нацгвардии и спецподразделения полиции.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины. Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2-й Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля", - уточнили в пресс-службе Нацгвардии.

Ранее "Страна" узнала подоплеку ЧП и какого именно авторитета задержали на Закарпатье.