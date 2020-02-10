В Китае все усилия врачей пока не могут остановить распространение грозной и опасной болезни, вызываемой новым коронавирусом, которому дали временное название NCP, вместо уханьской пневмонии.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

"По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на полночь воскресенья на материковой части Китая было подтверждено 40 171 случай нового коронавируса, умерло 908 человек", - заявили чиновники от медицины, как передает центральное ТВ Китая.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 062 человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 000 человек, состояние 6 500 больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 187 500 человек, 3 300 человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.