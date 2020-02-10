Южнокорейский фильм "Паразиты" стал настоящим триумфатором Оскара-2020. Он был признан лучшим фильмом 2020-го года. Впервые в истории "Оскара" в главной номинации победил не голливудский фильм, снятый не на английском языке.

Режиссер Пон Чжун Хо также получил статуэтку Оскар в номинации Лучший режиссер. Картина победила еще и в номинации "Лучший иностранный фильм", а также была отмечена наградой за лучший оригинальный сценарий.

Таким образом, лента собрала сразу четыре награды в ключевых номинациях кинопремии "Оскар": лучший фильм, лучший иностранный фильм, лучший режиссер и лучший оригинальный сценарий.

Фильм "Паразиты" рассказывает о том, как семья бедняков обманом и хитростью устраивается на работу в дом богачей. Семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Ги-тхэка решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ.

Напомним, что сегодня ночью в Лос-Анжелесе прошла 92-я церемония вручения "Оскар" 2020. "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с Оскара-2020. Кто из режиссеров и актеров назван лучшим? Какие наряды выбрали голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".