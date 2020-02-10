Голливудский актер Брэд Питт получил свой первый в жизни "Оскар" как актер - за лучшую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино "Однажды... В Голливуде".

До этого Питт получал Оскар, но не как актер, а как продюсер - за фильм "12 лет рабства".

Получая статуэтку как лучший актер второго плана, Брэд Питт поблагодарил всю команду, которая работала над фильмом "Однажды... В Голливуде", и особенно отметил режиссера. Актер отметил, что без Квентина Тарантино киноиндустрия была бы не такой, какая есть.

в "Однажды в Голливуде" Брэд Питт сыграл в паре с еще одним оскароносным актером Леонардо Ди Каприо. Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анжелесе прошла 92-я церемония награждения премии "Оскар". "Страна" вела текстовый онлайн-репортаж с вручения самой почетной премии в киноиндустрии.