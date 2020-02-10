На борту самолета компании SkyUp возмущенные люди избили пассажира, который задерживал вылет авиасудна.

Как сообщил пассажир Павел Фищук, самолет летел со Львова в Киев. Виновника простоя пытались самостоятельно снять с борта, однако он сопротивлялся.

После этого несколько пассажиров, используя нецензурную лексику, начали наносить мужчине удары по лицу. Свидетель инцидента уточнил, что мужчине выбили несколько зубов.

Пассажира все-таки удалось снять с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.

Видео: YouTube/Актуальная правда

Напомним, пассажирский авиалайнер, который летел из Нью-Йорка в Лондон, едва не достиг скорости звука благодаря урагану "Сиара", который разогнал борт до невероятных значений. Рейс был совершен за 4 часа 56 минут. Хотя изначально планировалось, что перелет займет почти 7 часов.

Также "Страна" писала, что на борту лайнера авиакомпании YanAir, вылетевшего в Киев из Шарм-эль-Шейха вспыхнула драка и самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Каира