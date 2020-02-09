Украинцев западных, северных, а также в Винницкой области и в Карпатах ждут сильные порывы ветра и резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, местами ветер будет сопровождаться дождем и мокрым снегом, передает "Интерфакс-Украина".

"10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительныйй мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

В Киевской области 10 февраля порывы ветра достигнут 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует потепление в большинстве регионов страны в понедельник, 10 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что морозы в Украине продержатся недолго - уже через пару дней на основной территории страны морозно не будет даже ночью. Однако сегодня, 9 февраля, погода все еще оставалась холодной.