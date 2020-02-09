Морской трубоукладчик "Академик Черский", которыйспособен помочь в строительстве газопровода "Северный поток-2", вышел из дальневосточного порта Находка в Сингапур, свидетельствуют данные Vesselfinder.

По информации навигационного портала, судно "Газпрома" должно прибыть в порт Сингапура 22 февраля. В Находке "Академик Черский" стоял с октября прошлого года и идти ему до места укладки труб "Северного потока-2" около двух месяцев.



В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, где прописаны санкции против "Северного потока - 2". США в ультимативной форме потребовали от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas, которая отвечала за этот участок, сразу заявила о приостановке работы.



В декабре глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что "Академик Черский" может быть одним из вариантов достройки "Северного потока - 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.