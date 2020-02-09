В подмосковном Сергиевом Посаде произошла массовая драка со стрельбой. В результате разборок несколько человек попали в больницу.

Как говорится в Telegram-канале Mash, конфликт произошел на улице Институтской возле кафе "Звездочка".

"Два человека с тяжёлыми травмами в больнице. Нападавшие скрылись. Полиция ищет участников драки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас по данному факту проводят проверку. Также устанавливаются участники конфликта.

Напомним, Черноморский флот Российской Федерации провел зенитные и артиллерийские стрельбы в рамках учений у берега аннексированного полуострова Крым.

Также "Страна" писала, что под столицей Украины выпущенная из арбалета стрела насквозь пробила ладонь сотруднице управления образования городского совета.По словам секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, выстрел вполне мог оказаться смертельным, если бы попал не в руку. Он был такой силы, что стрела пробила ладонь насквозь и врезалась в автомобиль