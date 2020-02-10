Вечером в субботу 8 февраля в Закарпатской области в селе Нижние Ворота полицейские из Управления Стратегических разработок вместе с полицейским спецназом КОРД задержали семь членов ОПГ, которые ехали в направлении Мукачево.

Во время задержания у пассажиров и водителей автомобилей было изъято оружие.

"Страна" выяснила подробности задержания.

По информации источников "Страны" в полиции, задержание началось после того, как 8 февраля вечером два автомобиля – "Мерседес" и "Тойота - Ланд Крузер", не остановились на знак патрульного полицейского об остановке. Более того, оба автомобиля, чуть не снесли патрульного, который пытался их остановить.

После того, как полиция организовала план-перехват, автомобили были задержаны.

"Мерседесом" управлял 41-летний житель Мукачево Евгений Дребитко – по информации "Страны" – смотрящий от воров в законе по кличке Белый, а машиной "Тойота – Лендкрузер", управлял 40-летний житель города Калиновка Винницкой области Игорь Смоляр.

В ходе задержания у пассажиров и водителей двух авто – девяти человек, было изъято оружие – автомат "Зброяр" калибра 223 REM с 10 патронами, пистолет "Форт" 12Р с магазином, в котором находилось 11 патронов, пистолет АБС калибра 4,5 мм.

Впрочем, скорее всего в ходе погони за автомобилями бандиты успели скинуть "лишнее" оружие и патроны на обочину дороги – по пути были найдены один магазин с патронами 223 RЕM и магазин с патронами калибра 9 мм.

К слову, интересен состав "братвы", которая ехала с Евгением Дребитко "наводить порядок" в Мукачево.

Среди них был уроженец Дагестана Зелинхан Гасаев, который числится на сайте Миротворец как участник незаконных формирований сепаратистов Донбасса и житель Волынской области Богдан Высоцкий, который числится учредителем ГО "Украинское общество помощи добровольцам АТО".

Сам Евгений Дребитко числится студентом Ужгородского национального университета по специальности правоведение.

К слову, в результате этой "масштабной" операции, было задержано всего двое человек – Евгений Дребитко и Игорь Смоляр. Оба сейчас находятся в СИЗО Мукачево.

Отметим, что у жены Дребитко Ирины несколько иная версия произошедшего, с которой можно ознакомиться на этом видео:

"Страна" выяснила, подоплеку этих событий.

Очевидно, что это связано с недавней перестрелкой в Мукачево, где был тяжело ранен местный бизнесмен Артур Пашкуляк и в котором подозревают Дребитко.

И на данный момент есть две версии, кто с кем воюет.

По одной из них, это противостояние между давними врагами - влиятельным человеком в Закарпатье Виктором Балогой (с ним якобы связан Дребитко) и экс-нардепом Михаило Ланьо, человеком которого счиается Пашкуляк.

Острый конфликт между ними длится еще с 2015 года – после кровавой перестрелки в Мукачево, когда люди депутата Михаила Ланьо и Правого Сектора постреляли друг друга.

Правда, по информации ряда источников "Страны", острая фаза вражды между Ланьо и Балогой уже в прошлом. И у нынешних разборок в Мукачево совсем иная подоплека.

А именно - противостояние воровских смотрящих и полицейских в борьбе за контроль над наркотрафиком, вырубкой леса и контрабандой сигарет в ЕС.

Интересно, что Национальная гвардия и спецназ полиции появились в Закарпатье уже месяц назад – во всяком случае, Мукачево и леса вокруг усиленно патрулируются полицейским спецназом.

Пашкуляк и Ланьо в последнее время тесно сотрудничали с МВД, делясь с полицейскими чинами доходами. А Дребитко работал по "воровской" линии.

"Белый был поставлен смотрящим вором Неделей. Неделю сейчас пытаются закошмарить МВД, полиция отжимают воров в законе от потоков контрабанды. Естественно, что Неделя – вор Андрей Недзельский, недоволен. Неделя давно союзничает с местными преступными кланами Закарпатья, в той же упряжке - областные и городские власти Закарпатья. То есть налицо конфликт между местными элитами и столичными властями и МВД за жирный кусок прибыли. Это миллионы долларов на контрабанде, за которые убьют кого угодно. "Белый" – Дребитко, ехал в Мукачево с группой торпед – боевиков, наводить порядок после того, как не удалось устранить Пашкуляка, который лег под МВД. Это война между коррумпированными полицейскими и местными бандитами", - рассказал источник "Страны" в СБУ.