Пассажирский авиалайнер, который летел из Нью-Йорка в Лондон, едва не достиг скорости звука благодаря урагану "Сиара", который разогнал борт до невероятных значений.

Как свидетельствуют данные онлайн-трекера Flightradar24, рейс был совершен за 4 часа 56 минут. Хотя изначально планировалось, что перелет займет почти 7 часов.

Так, из-за урагана в Великобритании были отменены не только авиарейсы, а и наземные передвижения. Сейчас в стране переносятся спортивные и развлекательные мероприятия.

Уточним, что пассажиры летели самолетом Boeing 747 от компании British Airways. Позже выяснилось, что скорость самолета превысила 1327 км/ч - это новый рекорд трансатлантического перелета.

Напомним, в российском городе Усинск пассажирский самолет авиакомпании Utair ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу при посадке. Инцидент произошел из-за неполадок шасси лайнера, считают в Росавиации.

Ранее мы писали о том, что работники Службы безопасности Украины обнаружили механизм некачественного ремонта пассажирских самолетов одной из компаний в международных аэропортах "Одесса" и "Киев".