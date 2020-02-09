Министерство обороны Ирана утверждает, что страна не смогла вывести на орбиту спутник "Зафар" при помощи ракеты-носителя "Симорг" из-за того, что ракета не набрала необходимую скорость.

В то же время министр информационных технологий Ирана Джахроми утверждает, что страна не оставит попытки вывести свои спутники в космос, передают "РИА Новости".

"В области ракет-носителей и спутников мы находимся под санкциями, и никто не предоставляет нам информацию и технологии. Мы не сдаемся и прочно стоим на ногах. Спутник "Зафар-2", "Нахид" и так далее… скоро", - сказал он.

Уточняется, что предыдущая попытка также закончилась неудачей. Как известно, это произошло в январе 2019 года и вызвало негативную реакцию со стороны западных стран. Причиной негодования стало использование ракеты-носителя, что не соответствуют резолюции Совета Безопасности ООН 2231

Напомним, российский малый спутник преследует американский космический летательный аппарат. Эксперты полагают, что эти действия направлены на нанесение ущерба военным связям и службам геолокации США.

Ранее "Страна" сообщала, что американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук 15 января вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) и успешно провели работы по модернизации ее энергосистемы.