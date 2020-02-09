Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признался, что правительство раздумывает об изменениях в правительстве, чтобы усилить социальный блок.

Как он рассказал в эфире на ICTV, сейчас более 10 млн граждан проживают за чертой бедности.

"Мы думаем усилить социальный блок", - сказал он.

В то же время Гончарук отказался рассказывать какие-либо подробности перестановок, хотя и назвал этот вопрос достаточно актуальным, потому что более 10 млн украинцев проживают за чертой бедности.

Ранее мы писали, что Гончарук анонсировал сокращение государственного аппарата уже в этом году на 10%. Это якобы должно способствовать оптимизации работы государства. Основная часть экономии будет достигаться за счет внедрения IT-инструментов в различных органах власти.

Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук при кадровых назначениях в правительство советуется с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.