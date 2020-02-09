Заразившегося китайским коронавирусом украинца, который оказался членом экипажа лайнера Diamond Princess, госпитализировали в больницу в Японии.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, в больнице он будет находиться не менее 14 дней.

"На борту лайнера Diamond Princess у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней. МОЗ Украины будет ежедневно информировать о состоянии его здоровья", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что у Госпогранслужбы уже есть полный перечень всех 25 граждан Украины, которые находились на лайнере. Их поместят в карантин, как только они прибудут на границу страны.

"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сегодня подтвердило на судне 6 новых случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV (5 членов экипажа и у одного из пассажиров). С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях - был получен положительный результат тестирования", - подчеркивается в тексте обращения.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля.

После того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных. Позже выяснилось, что среди зараженных есть украинец.

Такж "Страна" писала, что в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что на лайнере Diamond Princess есть наш зараженный согражданин. Его личность уже установлена.