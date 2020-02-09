Премьер пообещал уволить каждого десятого государственного служащего
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в этом году государственный аппарат будет сокращен на 10%.
Как он рассказал в эфире ICTV, это будет делаться, чтобы оптимизировать работу государства.
"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат", - сказал он.
Большая часть экономии, утверждает Гончарук, будет достигаться за счет внедрения IT-инструментов в различных органах власти.
Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук при кадровых назначениях в правительство советуется с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
До этого мы рассказывали, кого в Кабмине хотят назначить ответственным за оккупированные территории.