Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при кадровых назначениях в правительство советуется с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Также в эфире одного телеканала ICTV он рассказал, что очень уважает мнение этих людей.

"Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому я с ними советуюсь. Такое влияние они и имеют. Я премьер-министр и принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент. Поэтому окончательное решение и ответственность за них несу я. Но, безусловно, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде", - сказал он.

Также он уточнил, что распространившаяся информация о том, что собеседования с кандидатами якобы проходят в Офисе президента не соответствует действительности.

"Они проходят в правительстве, и только тогда, когда мне нужен совет президента, когда я уже хочу представить кандидатов, которых бы я предлагал поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом, как лидером нашей политической команды", - подчеркнул он.

До этого мы рассказывали, кого в Кабмине хотят назначить ответственным за оккупированные территории.

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