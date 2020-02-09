Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос назначения бывшего вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского в правительство пока серьезно не обсуждалась.

Как он рассказал в эфире украинского телеканала, сейчас лишь есть такая идея, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень интересно следить за тем, как распространяются слухи. Эта яркая идея подумать об как про возможного члена правительства возникла у меня, но серьезно и откровенно мы ее еще не обсуждали", - сказал он.

Гончарук также уточнил, что спорт может быть выведен в отдельное министерство, но только при условии, что это не помешает подготовке к участию Украины в Олимпиаде.

"Тут решения финального нет, мы еще думаем", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что в Украине постепенно реализуется идея президента Владимира Зеленского разделить некоторые министерства. Однако, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не считает, что создание отдельного Министерства спорта будет эффективным.

После этого стало известно, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий и агентство спорта.