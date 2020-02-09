Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины ждет разделение.

Министром временно оккупированных территорий будет назначен Алексей Резников.

Как он рассказал во время эфира на одном из телеканалов, до этого Резников был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение о разделение Министерства ветеранов и оккупированных территорий, таким образом будет отдельное министерство. Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резнику", - сказал он.

Гончарук также уточнил, что надеется на скорое согласование кандидатуры в Верховной Раду уже в ближайшее время.

Напомним, Министр по делам ветеранов Оксана Коляда прокомментировала депутату от "Слуги народа" Максиму Бужанскому, почему обвиняемые в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины при ее покровительстве получают высокие должности в правительстве.

Также "Страна" писала, что в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины поддержали двух пассажирок автобуса Луцк-Киев, которых высадили после скандала из-за российского сериала. В МинВОТ сравнили медиапродукт РФ с оружием.