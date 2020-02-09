Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве может появиться новый вице-премьер, отвечающий за координацию экономического блока. А именно - экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения привлечения инвестиций.

Как он рассказал во время выступления на телеканале, это делается для того, чтобы усилить экономический потенциал страны, передает "Интерфакс-Украина",

"Много вариантов сегодня обсуждается. Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок, так как у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения привлечения инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность", - сказал он.

При этом Гончарук утверждает, что оценивает действующую команду Министерства экономики как "сильную и позитивную".

Напомним, заработные платы в украинском Кабинете министров больше, чем зарабатывают их иностранные коллеги. К примеру, в той же Чехии или Польше.

Как сообщалось, 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен.