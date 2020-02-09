Посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что распространившийся коронавирус является биологическим оружием.

Как дипломат рассказал в эфире телеканала CBS, на данную тему есть масса спекуляций.

Одной из них Тянькай назвал то, что коронавирус якобы является биологическим оружием и он "произошел из военной лаборатории в Китае или США".

"Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред", - сказал он.

На данный момент, утверждает посол, ученые не могут точно сказать, откуда пошла болезнь.

"По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше. Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить", - подчеркнул он.

Напомним, ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней выяснили, что пик распространения коронавируса припадает на вторую часть февраля. Однако точную дату назвать сложно, поскольку ситуация с вирусом достаточно неопределенная.

Также "Страна" писала о том, что китайский врач Ли Вэньлян, первым сообщивший о коронавирусе, скончался.