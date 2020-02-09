Выдающийся украинский легкоатлет, ныне президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил 20-летнего спортсмена из Швеции Армана Дюплантиса с новым мировым рекордом в прыжках с шестом.

Юному шведу удалось преодолеть планку на высоте 6,17 метра в польском городе Торунь на Чемпионате мира по легкой атлетике, который проводится в закрытом помещении.

Скриншот: Сергей Бубка в Twitter

"6,17 !!! Арман Дюплантис побил мировой рекорд по прыжкам с шестом внутри помещения в Торуни Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арману и его родителям! Это здорово, что у легкой атлетики есть такие таланты. Удачи! Двигайся выше!", - написал Бубка в своем Twitter

Отметим, что на протяжении долгих лет рекорд в 6,15 метров принадлежал Бубке, однако в феврале 2014 года в Донецке на турнире "Звезды шеста" француз Рено Лавиллени перепрыгнул украинца всего на один сантиметр - 6,16 м.

После этого рекорд никто не могли побить целых шесть лет.

Видео: Athletics Videos на YouTube

Напомним, что прошлым летом президент Украины Владимир Зеленский встретился с Бубкой и поставил ему задачу провести Олимпийские игры в стране.

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