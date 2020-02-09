В Киеве на проспекте Победы выпивший водитель автомобиля Nissan столкнулся с Audi, когда тот стоял на светофоре.

Об этом информирует телеграм-канал "Киев оперативный".

Так, водитель Nissan врезался в другое авто, когда оно стояло на светофоре в ожидании зеленого света. После столкновения Nissan выбросило в отбойник - на 50 метров от места столкновения. В ДТП никто не пострадал, однако очевидцам происшествия сначала показалось, что виновник аварии погиб - он не подавал никаких признаков жизни.

Позже выяснилось, что мужчина был просто слишком сильно пьян. От прохождения теста на состояние опьянения водитель Nissan отказался.

На данный момент обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в Киеве в ночь на субботу, 1 февраля, на улице Юрия Ильенко произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, в рещультате аварии пострадали два человека.

Также мы рассказывали, что на видео попало ДТП, как легковушка уложила на бок скорую помощь в Днепре.